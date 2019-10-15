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Camide namaz kılan kadının çantasını çalan şahıs yakalandı

Gaziantep'te camide namaz kılan kadının kadının çantasını çalarken güvenlik kameraları tarafından görüntülenen H.H.Ç. ile olayla ilgili olan 2 arkadaşı, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

15.10.2019 12:04Camide namaz kılan kadının çantasını çalan şahıs yakalandı
Gaziantep'te camide namaz kılan kadının kadının çantasını çalarken güvenlik kameraları tarafından görüntülenen H.H.Ç. ile olayla ilgili olan 2 arkadaşı, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Seferpaşa Mahallesi Uzun Çarşı Caddesi üzerindeki Alauddevle Camisi'nde 10 Ekim'de meydana olayda, Sakarya'dan Gaziantep'e gezi için gelen Şükran Perçin'in çantası namaz kılarken çalınmıştı. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarından tespit ettiği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, olayı gerçekleştiren H.H.Ç. ve yardımcı oldukları belirlenen B.M. ve S.S.C.'yi operasyonla gözaltına aldı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Sakarya, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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