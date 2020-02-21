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Camide oluşan buz sarkıtları sanatsal görüntüler oluşturdu

Sivas'ta Paşa Camisinin yüzeyinde oluşan buz sarkıtları sanatsal görüntüler oluşturdu.

21.02.2020 10:21 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:21Camide oluşan buz sarkıtları sanatsal görüntüler oluşturdu
'ta Paşa Camisinin yüzeyinde oluşan buz sarkıtları sanatsal görüntüler oluşturdu.

Sivas'ta son yılların en sert kış mevsimi geride kalırken karların erimesi ile binaların saçaklarında ilginç buz sarkıtları oluşmaya başladı. Sivas'ta şehir merkezinde Atatürk caddesi üzerinde bulunan Paşa camisinin yüzeyinde oluşan buz sarkıtları, görenleri kendine hayran bıraktı. Caminin kubbe ve pervazlarında oluşan sarkıtlar ortaya sanatsal görüntüler çıkarttı. Görülmeye değer bu görsel ise uzun sürmedi. Sıcaklığın artması ile buzlar koparak düştü. - SİVAS

Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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