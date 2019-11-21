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Camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan hırsızlar tutuklandı

Bursa'da girdikleri camide önce dua edip, ardından yardım kutusunu kırıp içindeki 150 lirayı çalan 2 hırsız, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

21.11.2019 16:51 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:06

'da girdikleri camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki 150 lirayı çalan 2 hırsız, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DUA ETTİKTEN SONRA YARDIM PARALARINI ÇALDILAR

Bursa'da şehir merkezindeki bir camiyi mesken edinen hırsızlar, 2 kez hırsızlık yapmak için geldi. Camiye giren hırsızlar önce cep telefonlarını şarja taktı, sonra ellerini açıp dua etti. Daha sonra hırsızlık yapmaya başlayan hırsızlar, önce yardım kutusunu kırıp içindeki 150 lirayı çaldı. Ardından imamın odasına yönelen hırsızlar, kilitli kapıyı ayaklarıyla kırıp, buradaki takvim paralarını da çaldı. Hırsızların dua etmesi, yardım kutusunun içindeki paraları çalması ve imamın odasının kapısını kırması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

TUTUKLANDILAR

Hırsızların caminin içindeki rahat tavırları bu kadar da olmaz dedirtirken, polis ekipleri hırsızları yakalamak için operasyon başlattı. ekipleri çalışmalarının ardından hırsızların Z.T. ve B.S. olduğunu belirledi. Ekipler şüphelileri saklandıkları evde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan hırsızlar tutuklandı

Polis, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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LEVENT:bir de Turkiye islam dunyasinin onderi olacak. sen evel kendi halkina onderlik yap
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