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Camide 'yeni çorap' uygulaması

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde bir camide başlatılan yeni çorap uygulaması ilgi görüyor.

08.10.2019 13:29Camide 'yeni çorap' uygulaması
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde bir camide başlatılan yeni çorap uygulaması ilgi görüyor.

Kabadüz İlçe Müftülüğünce Merkez Camisi'nde hayat bulan uygulamaya hayırseverler de destek veriyor. Kabadüz Merkez Cami İmam Hatibi Ertuğrul Hançar, yaklaşık dört aydır devam eden uygulamanın herkes tarafından takdir topladığını söyledi.

Uygulamaya hayırseverlerin destek verdiğini dile getiren Hançar, "Camiye çorapsız girmek hijyen açısından uygun ve hoş değil. Bu nedenle İlçe Müftülüğü olarak Merkez Camimizde yeni çorap uygulamasını başlattık. Caminin girişine bıraktığımız yeni çorapları ihtiyacı olanlar kullanıyor. Uygulamadan cemaatte bizlerde çok memnunuz" dedi. - ORDU

Kabadüz, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

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