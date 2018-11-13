Camideki Ayakkabı Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Bahçelievler
'de camide namaz kılan vatandaşın ayakkabılarının çalınma anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Selçuk
Hatun Camisi'nde akşam namazı kılan Mustafa Burak
M. (38), camiden çıkmak istediğinde ayakkabılarının bıraktığı yerde olmadığını fark etti.
Durumun cami görevlilerine bildirilmesi üzerine, güvenlik kameraları incelendi.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin yanında getirdiği başka bir ayakkabıyı bıraktığı, Mustafa Burak M'nin ayakkabısını alarak camiden ayrıldığı görüldü.
Güvenlik kamerası görüntüleri polis ekiplerine teslim edildi.
Bahçelievler