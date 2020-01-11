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Camideki ayakkabıyı kokladıktan sonra çalan zanlı kameralarca görüntülendi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde camiden ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

11.01.2020 15:16 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:16Camideki ayakkabıyı kokladıktan sonra çalan zanlı kameralarca görüntülendi
'in İslahiye ilçesinde camiden ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, geceyi Caddesi'ndeki Dervişiye Camisi'nde geçiren kimliği belirsiz kişi, cami görevlisi tarafından temizlik amacıyla yattığı yerden kaldırıldı.
Bu kişinin camiden ayrılmasının ardından bir çift ayakkabının çalındığı fark edildi.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen görevliler, camiden ayrılan kişinin ayakkabıyı eline alıp kokladıktan sonra giyip gittiğini tespit etti.
Ayakkabının ismi açıklanmayan sahibinin, parasının bulunmadığı ve ihtiyacının olduğu düşüncesiyle zanlıdan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Gaziantep, Ulus, Güncel

Kaynak: AA

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