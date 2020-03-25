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Camideki dijital mahyadan koronavirüs uyarısı yapıldı

Antalya'da bir caminin dijital mahyasına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yansıtılan dua ve uyarı yazısı dikkati çekti.

25.03.2020 00:32 | Son Güncelleme: 25.03.2020 00:34
Antalya 'da bir caminin dijital mahyasına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yansıtılan dua ve uyarı yazısı dikkati çekti.
Konyaltı ilçesindeki Arapsuyu Eski Camisi'ndeki dijital LED mahyaya, ışıklı kayan yazı sistemiyle dua ve uyarı yazısı yansıtıldı.
"Saygıdeğer halkımızın dikkatine" diye başlayan uyarı yazısında, "Salgın hastalık riski sona erinceye kadar camilerimizde cemaatle vakit ve cuma namazları kılınmayacaktır. Lütfen namazlarınızı evinizde kılınız. Rabbimiz milletimizi ve tüm Müslümanları salgın hastalıklardan ve tüm tehlikelerden muhafaza eylesin." ifadeleri yer aldı.
Dijital mahya ile vatandaşlara dua ve sabır tavsiyesinde bulunuldu.
Koronavirüse karşı dikkat edilmesi gereken hususlara da dikkat çekilen dijital mahyada, şu ifadelere yer verildi:
"El temizliğine dikkat edilmeli. Eller 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı. Eller yıkanmadan ağız burun ve gözlere temas edilmemeli. Hasta insanlarla temastan kaçınılmalı. En az 1 metre uzak durulmalıdır."
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın çağrısı gereği caminin hoparlöründen yatsı ezanı sonrası dua da edildi.
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Camideki dijital mahyadan koronavirüs uyarısı yapıldı

Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Antalya, Güncel

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Camideki dijital mahyadan koronavirüs uyarısı yapıldı

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