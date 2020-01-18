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Camideki hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki camiden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

18.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 18.01.2020 16:48Camideki hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi
'in merkez ilçesindeki camiden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.
Toygar Mahallesi'ndeki Toygartepe Camisi'nde namaz kılan öğretmen İlyas Işık'ın pencerenin kenarına bıraktığı çantası çalındı.
Işık'ın ihbarı üzerine polis ekipleri, hırsızlık zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.
Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çantasını öğle namazını kılmak için geldiği camide pencerenin kenarına bıraktığını belirterek, "İkinci rekatta kapının açılma sesini duydum. Selam verdikten sonra camiden çıktım, dışarı baktım, kimseyi göremedim. Bunun üzerine hemen polise verdim. Çantamda yeşil pasaportum, aracımın anahtarı ve benzer birtakım evrakım vardı. Para yoktu." diye konuştu.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde camiye giren şüphelinin çantayı çalıp kaçması yer alıyor.

Toygar Mahallesi, Balıkesir, Karesi, Güncel

Kaynak: AA

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