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Camideki kurşun levhaları çalmaya çalışan hırsızlar suçüstü yakalandı

Kütahya'da bir caminin kubbesinde yer alan kurşun levhaları çalmaya kalkışan hırsızlar suçüstü yakalandı.

25.09.2019 12:24

Kütahya Kurşunlu Camisi'nin kubbesindeki kurşun levhaları çalmaya kalkışan 3 kişi, suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Paşam Sultan Mahallesi'ndeki tarihi Kurşunlu Camisi'nin kubbesinde şüpheli kişiler olduğunun "112 Acil Çağrı Merkezi"ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri ve bekçiler sevk edildi.

15 KURŞUN LEVHA İLE BİRLİKTE SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Olay yerine ulaşan ekipler, kaçmaya çalışan kadınlar C.G. (25) ile S.G'yi (16) yakaladı.Bir şüphelinin de caminin kubbesinde olduğunun bildirilmesi üzerine itfaiye ekibinin merdiveniyle caminin kubbesine çıkan ekipler, N.G'yi (21) çalmak için söktüğü 15 kurşun levha ile birlikte suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.Olaya karıştığı iddia edilen S.G'nin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

Camideki kurşun levhaları çalmaya çalışan hırsızlar suçüstü yakalandı

Kurşunlu, Kütahya, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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