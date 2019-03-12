12 Mart 2019, 22:15
»»

Camideki Mesaisini Bitirip Aracına Binen Dilenci, Görenleri Şaşkına Çevirdi

Rize'de cami avlusundan çıkıp yol kenarına park ettiği aracına binen dilenci, görenleri şaşkına çevirdi. Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Rize'de yaşanan olayda, aracına binerek olay yerinden uzaklaşan dilencinin görüntüleri izleyenleri şaşkına çevirirdi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

DİLENCİ ARACINA BİNİP OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Rize'nin Taşlıdere mahallesinde çekildiği belirtilen görüntülerde, bir dilenci cami de mesaisini sürdürürken bir vatandaşın aracını çekmesi için uyarıda bulunmasının ardından aracına binip olay yerinden uzaklaştı.

OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Dilencinin 30-40 bin lira değerindeki araca binmesi de gözlerden kaçmazken, bir vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla böyle kaydetti.

3. Sayfa, Güncel


YORUMLAR (27)
BAĞA PARA VİR: banada para verin la bende araba alcam
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
HALKTAN BİRİ: bunlara basvurmak gerekir is bulmak icin isci bulumuna degil iyi kazaniyorlar demekki ey devlet bunlarida gör gözünüzmü kör sarayin pencerelerini acin artik bakin neler oluyor diye hep uyuttunuz kendiniz bari uyumayin is yapin is
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
MURAY: Adam ne yapsin bu arabanin yakiti sigortasi ve vergisi var yani belki ikinci araci alacak
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ALİ: Tanımadığınız durumundan emin olmadığınız kimseye yardım etmeyin,paranız boşa gider,böyle kisilerede ağır ceza verilmeli,bence.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
İSYAN: Artık dilenciler işadamı oldular işadamları dilenci
Yayından Kaldır
9 0
Cevap yaz
Tüm 27 yorumu okumak için tıklayın