Camideki Mesaisini Bitirip Aracına Binen Dilenci, Görenleri Şaşkına Çevirdi

Rize'de yaşanan olayda, aracına binerek olay yerinden uzaklaşan dilencinin görüntüleri izleyenleri şaşkına çevirirdi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

DİLENCİ ARACINA BİNİP OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Rize'nin Taşlıdere mahallesinde çekildiği belirtilen görüntülerde, bir dilenci cami de mesaisini sürdürürken bir vatandaşın aracını çekmesi için uyarıda bulunmasının ardından aracına binip olay yerinden uzaklaştı.

OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Dilencinin 30-40 bin lira değerindeki araca binmesi de gözlerden kaçmazken, bir vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla böyle kaydetti.