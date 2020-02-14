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Camideki sadaka kutusunu masasıyla çalan zanlılar yakalandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Fevzidede Camisi'ndeki sadaka kutusunu masasıyla çalan zanlılar yakalandı.

14.02.2020 11:00 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:00Camideki sadaka kutusunu masasıyla çalan zanlılar yakalandı
'nın ilçesinde Fevzidede Camisi'ndeki sadaka kutusunu masasıyla çalan zanlılar yakalandı.

Olayla ilgili kısa sürede soruşturma başlatan polis, 24 saat geçmeden de zanlıları yakaladı.

Geçtiğimiz gün gündüz vakti meydana gelen hırsızlık olayında 3 kişi, Fevzidede Camisi'nde bulunan sadaka kutusunu gördü. Bir süre kutuyu açmaya çalışan şahıslar, daha sonra kutuyu alarak kaçmak istedi.

Üzerinde durduğu masaya monte edilmiş vaziyette olan sadaka kutusunu çalamayan 3 zanlıdan biri kapıda gözetleme yaparken diğer ikisi üzerindeki montları çıkarıp kutunun üzerine örttü.

Daha sonra bağlı bulunduğu masayla birlikte sadaka kutusunu çalan zanlılar gözden kayboldu. Yaşanan hırsızlık olayını içerideki güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti.

Emniyete müracat edilmesinin ardından harekete geçen polis, görüntüleri inceleyerek 3 hırsızın peşine düştü. Olayın üzerinden 24 saat geçmeden zanlılar yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye çıkarılan zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Polis, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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