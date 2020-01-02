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Camiden ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

ŞANLIURFA'da namaz kılma bahanesiyle camiye gelen ve kimliği belirlenemeyen kişi, eski ayakkabısını bırakıp, namaz kılmaya gelenlere ait 2 çift ayakkabıyı çaldı.

02.01.2020 17:44 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:44 Camiden ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

ŞANLIURFA'da namaz kılma bahanesiyle camiye gelen ve kimliği belirlenemeyen kişi, eski ayakkabısını bırakıp, namaz kılmaya gelenlere ait 2 çift ayakkabıyı çaldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, yakınlarında bulunan İmam Aslan Camisi'nde meydana geldi. Öğle namazını kılmak bahanesiyle camiye gelen kimliği belirsiz kişi, cemaatin namaz kılmak için camiye girmesinin ardından eski ayakkabısını rafa bırakıp bir çift ayakkabıyı montunun altına gizledi. Ardından bir çift ayakkabıyı da kendi ayakkabısıymış gibi giyen hırsız camiden ayrıldı. Namaz çıkışı ayakkabılarının bıraktığı yerde olmadığını fark edenlerin şikayeti üzerine güvenlik kamera kayıtları incelendi. Görüntülerde ayakkabıların çalındığının tespit edilmesi üzerine durum polise bildirildi.

Polis, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.



Balıklıgöl, Güncel

Kaynak: DHA

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