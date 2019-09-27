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Camiden bilgisayar hırsızlığı güvenlik kamerasında

Bartın'da camiden dizüstü bilgisayar çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

27.09.2019 09:14Camiden bilgisayar hırsızlığı güvenlik kamerasında
Bartın'da camiden dizüstü bilgisayar çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Gölbucağı Mahallesi'ndeki Evliya Çelebi Camisi'nin imamı, camideki kilitli odada bulunan dizüstü bilgisayarının yerinde olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi.
Caminin güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bilgisayarın odaya giren şüpheli tarafından çalındığını belirledi.
N.G. olduğu tespit edilen zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
N.G'nin, bilgisayarı fişinden çıkararak camiden ayrılması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Çelebi, Bartın, Güncel

Kaynak: AA

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