15.07.2019 09:51
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Camiden dönerken kazada yaşamını yitirdi

Camiden dönerken kazada yaşamını yitirdi

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, camiden çıkıp evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Sadık Kalender (84), kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, camiden çıkıp evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Sadık Kalender (84), kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam Ulus ilçesi Ağaköy köyü mevkiinde meydana geldi. G.A (43) yönetimindeki 37 AS 231 plakalı kamyonet, köydeki camide yatsı namazını kıldıktan sonra evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Sadık Kalender'e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde, Kalender'in yaşamını yitirdiği saptandı.
Kazanın ardından jandarma kamyonet sürücüsünü gözaltına aldı.


- Bartın
Kaynak: DHA
Bartın, Ulus, Güncel

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