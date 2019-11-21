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Camiden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

Kayseri'de camilerden para ve güvenlik kamerası kayıt cihazı çaldığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

21.11.2019 17:48 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:49
'de camilerden para ve güvenlik kamerası kayıt cihazı çaldığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Halilullah Camisi'nden güvenlik kamerası kayıt cihazı, Fevzi Çakmak Camisi'ndeki imam odasından da 350 lira çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Y.E.S. olduğu belirlenen zanlı, kent merkezindeki bir ikamette gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.
Çalınan güvenlik kamerası kayıt cihazının bulunarak cami yetkilisine teslim edildiği öğrenildi.
Camiden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

Hırsızlık Büro Amirliği, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA


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