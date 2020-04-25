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Camiden ihtiyaç sahiplerine uzanan yardım eli

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde imam Recep Çeri, ramazanda ihtiyaç sahiplerine, hayırseverlerin desteğiyle temin edilen gıda, temizlik malzemesi gibi yardımları ulaştırarak destek oluyor.

25.04.2020 15:16 | Son Güncelleme: 25.04.2020 16:12
Camiden ihtiyaç sahiplerine uzanan yardım eli
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde imam Recep Çeri, ramazanda ihtiyaç sahiplerine, hayırseverlerin desteğiyle temin edilen gıda, temizlik malzemesi gibi yardımları ulaştırarak destek oluyor.
Miraç Camisi imamı Çeri, ramazanın gelmesiyle ihtiyaç sahibi ailelere yardım edebilmek amacıyla caminin ayakkabılıklarını "hayır çarşısı"na dönüştürdü.
Hayırseverlerin desteğiyle rafları gıda ve temizlik malzemeleriyle dolduran Çeri, vatandaşların, ihtiyaçları kadar ürünü alışveriş yapar gibi temin etmesini sağlıyor.
Recep Çeri, AA muhabirine, ramazanın bereketinden herkesin faydalanmasını istediğini söyledi.
"İmkanı olan getirsin, ihtiyacı olan alsın." düşüncesiyle yardım çalışmasına başladıklarını anlatan Çeri, "Ayakkabı raflarını market raflarına dönüştürdük. İhtiyaç sahiplerini buraya davet ediyoruz, gelemeyeceklere ise yardımları biz götürüyoruz." diye konuştu.
Çeri, bu uygulamayla iftar ve sahur sofralarına bir nebze de olsa katkı sağladıklarını vurgulayarak, "Koronavirüs önlemleri nedeniyle evden çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların taleplerine de cevap veriyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Osmaniye, Kadirli, Güncel , Haber
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