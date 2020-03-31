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Camiden musluk çalan hırsızlar yakalandı

Korkuteli ilçesinde aralarında camiden musluk hırsızlığının da bulunduğu 3 ayrı olayın zanlıları yakalandı.

31.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:12
Camiden musluk çalan hırsızlar yakalandı
Korkuteli ilçesinde aralarında camiden musluk hırsızlığının da bulunduğu 3 ayrı olayın zanlıları yakalandı.

Alaaddin Mahallesi'nde toplam maddi değeri 4 bin TL olan 25 metre elektrik kablosu, 5.5 Hp sondaj motoru, soba ızgarası, 100 metre elektrik kablosu, traktöre ait 1 adet ayarlı kol, 2 adet hidrolik kaskı kolu, 1 adet patoz kasnak azımanı, 1 adet dinamo borusu, Alaaddin Mahallesi Taşlıbelen mevkisinde bulunan ikametinin bahçesinden ise 100 kilo pazar tezgahı demiri ve Kiremitli Mahallesi'nde bulunan Osman Çelebi Camii'nin de musluklarının çalınması olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda bahse konu olayları gerçekleştirdiği tespit edilen B.K., B.Y. ve C.T. isimli şüpheliler Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Suç Önleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Zanlılar ifadelerinin ardından Korkuteli Cumhuriyet Savcılığına sevk edildiler. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Korkuteli, HP, 3. Sayfa
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