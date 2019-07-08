08.07.2019 13:02
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Camiden musluk hırsızlığı kamerada

Camiden musluk hırsızlığı kamerada

ADIYAMAM'da, 3 şüphelinin camiden musluk çalması, güvenlik kameralarına yansıdı.

ADIYAMAM'da, 3 şüphelinin camiden musluk çalması, güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Faruk Camisi'nde muslukların söküldüğünü görenler durumu görevlilere bildirdi. Cami görevlilerinin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri caminin güvenlik kamerasında yaptıkları incelemede, avludaki 7 musluğun 3 şüpheli tarafından çalındığını belirledi. Güvenlik kamerasından eşkali belirlenen şüphelilerin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.


- Adıyaman
Kaynak: DHA
Adıyaman, Polis, Güncel

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