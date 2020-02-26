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Camideyken evi yandı

Samsun'un Terme ilçesinde yatsı namazı için komşularıyla camiye giden şahsın evinde çıkan yangın maddi hasarlı olarak atlatıldı.

26.02.2020 23:07 | Son Güncelleme: 26.02.2020 23:07Camideyken evi yandı

'un ilçesinde yatsı namazı için komşularıyla camiye giden şahsın evinde çıkan yangın maddi hasarlı olarak atlatıldı.


Alınan bilgiye göre, Uzungazi Mahallesi Merkez Sokak'ta Sedat Akçay'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yatsı namazı için komşularıyla camiye giden Sedat Akçay, camiden döndüğünde evinin alevler içerisinde yandığını gördü. Evde tek başına yaşayan Sedat Akçay'ın komşuları yangını fark ettiklerinde durumu itfaiyeye ve jandarmaya bildirdi. İhbar sonrasında bölgeye, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra jandarma ekipleri evde incelemelerde bulundu.


Boş evde çıkan yangın maddi hasarlı olarak atlatıldı. - SAMSUN


Samsun, Terme, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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