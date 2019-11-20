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Camii Kebir'in kapı üstlerindeki tenteler söküldü

Kayseri'de tarihi Camii Kebir'in kapı üstlerine yapılan plastik tenteler söküldü.

20.11.2019 20:00 | Son Güncelleme: 20.11.2019 20:02
'de tarihi Camii Kebir'in kapı üstlerine yapılan plastik tenteler söküldü.
Yaklaşık 9 asırlık caminin kapı üstlerine yapılan plastik tenteler, vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine kimliği belirsiz kişilerce sökülerek avluya bırakıldı.
Cami ile bitişiğindeki Vezir Hanı arasında kalan boşluk üzerine yaptırılan tentenin ise yerinde olduğu belirlendi.
Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Camii Kebir'in restorasyonu için proje çalışması başlattıklarını ve çalışmalar sırasında bu eklentilerin kaldırılacağını belirtmişti.
Camii Kebir'in kapı üstlerindeki tenteler söküldü

Kayseri, Güncel

Kaynak: AA


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