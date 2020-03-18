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Camila Cabelo'dan koronaya karşı sevgi meditasyonu

'Özellikle bu tarz durumlarda, biz gençler olarak şefkatli davranmalı ve acı çeken insanlara yardım etmeliyiz'

18.03.2020 09:47 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:47
'Özellikle bu tarz durumlarda, biz gençler olarak şefkatli davranmalı ve acı çeken insanlara yardım etmeliyiz' Camila Cabelo'dan koronaya karşı sevgi meditasyonu

Kaynak: DailyMotion.com

Etiketler : Magazin

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