04.07.2019 15:53
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Camiler Arası Kardeşlik Futbol Turnuvası başladı

Camiler Arası Kardeşlik Futbol Turnuvası başladı

Adıyaman İl Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü olarak düzenlenen Camiler Arası Kardeşlik Futbol Turnuvası başladı.

Adıyaman İl Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü olarak düzenlenen Camiler Arası Kardeşlik Futbol Turnuvası başladı.

Camiler Arası Kardeşlik Futbol Turnuvası Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı'nın başlama vuruşu ile başladı. 9 Ağustos tarihine kadar sürecek olan turnuvaya 24 cami futbol takımı katılıyor. Eleme usulü yapılan turnuvada il bazında finale kalan takımla, ilçeler arasında yapılacak eleme usulü müsabakalar sonunda il ve ilçe birincileri finale kalacak.

Turnuvada ilk üç takıma ödüllerin verileceği öğrenildi. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Mehmet Taşçı, Adıyaman, Futbol, Güncel

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