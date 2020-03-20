Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Dünya ››Camiler cemaatsiz kaldı, gözyaşları sel oldu - Haberler

Camiler cemaatsiz kaldı, gözyaşları sel oldu

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle birçok Müslüman ülke Cuma namazının cemaatsiz kılınmasına karar verdi.

20.03.2020 16:37 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:37
Camiler cemaatsiz kaldı, gözyaşları sel oldu

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle birçok Müslüman ülke Cuma namazının cemaatsiz kılınmasına karar verdi. Sırbistan ve Suudi Arabistan'da Cuma namazının cemaatsiz kılınması duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Müezzinler ezan okuduğu sırasında gözyaşlarına boğulurken, namaz kıldıran imamlar ise gözyaşları içinde duaları okumakta oldukça zorlandı.

Sırbistan'ın Sancak bölgesindeki bir köyde müezzinin ezanı ağlayarak okudu. Görüntüler, sosyal medyada birçok kez paylaşıldı. Geçtiğimiz günlerde Balkanlardaki çok sayıda ülkede, camilerde namazların cemaatsiz kılınması kararı alındı. Kararın alınmasının ardından ilk Cuma namazı Balkan ülkelerinde cemaatsiz kılındı.

KABE İMAMI SURE OKURKEN AĞLADI

Suudi Arabistan'ın Medine kentindeki Mescid-i Nebevi'de, koronavirüs nedeniyle Cuma namazına az sayıda kişi katıldı. Mescid-i Nebevi'de ayetleri okuyan imam, gözyaşlarına hakim olamadı.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Dünya Manşet

Haberler

Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti Haberler
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti
Polonya, ele geçirilen yarım milyon litre votkayı virüse karşı kullanacak Haberler
Polonya, ele geçirilen yarım milyon litre votkayı virüse karşı kullanacak
Dev banka resmen ilan etti! ABD ekonomisi için tehlike çanları çalıyor Haberler
Dev banka resmen ilan etti! ABD ekonomisi için tehlike çanları çalıyor
Bangladeşli bilim insanları: Dünyanın en ucuz tanı kitini keşfettik Haberler
Bangladeşli bilim insanları: Dünyanın en ucuz tanı kitini keşfettik
Korona en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları Haberler
Korona en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları
Resmi vaka sayısı gerçeği yansıtıyor mu? Araştırmaların sonucu korkunç Haberler
Resmi vaka sayısı gerçeği yansıtıyor mu? Araştırmaların sonucu korkunç
Konuşma metninde yer alan ’korona’ ifadesinin üstünü çizip kendi taktığı ismi yazdı Haberler
Konuşma metninde yer alan "korona" ifadesinin üstünü çizip kendi taktığı ismi yazdı
Yasağa rağmen düğün yapan çift ve davetliler karantinaya alındı Haberler
Yasağa rağmen düğün yapan çift ve davetliler karantinaya alındı

Son Dakika Dünya Haberleri

Çin'de sıfırlanan koronavirüs Avrupa'da alarm veriyor - Haberler AK Parti ve MHP'li yetkililer infaz düzenlemesini görüşmek üzere bir araya geldi - Haberler Korona virüse karşı 'Streçli' önlem - Haberler Yüksekova'da yoğun kar yağışı - Haberler Hitit Üniversitesi kendi ürettiği dezenfektanlarla virüse karşı savaşıyor - Haberler Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti - Haberler Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi - Haberler Polonya'da ele geçirilen kaçak votkalar, koronavirüse karşı dezenfektan olarak kullanılacak - Haberler Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı - Haberler Adalet Bakanı Gül: Eşinde koronavirüs çıkan hakim arkadaşımızın durumu iyi - Haberler
Loading