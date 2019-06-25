25.06.2019 14:05
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Camiler çocuk sesleriyle şenlendi

Camiler çocuk sesleriyle şenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl "Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur'an olsun" sloganıyla düzenlenen yaz Kur'an kursları, yoğun ilgi gördü.

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl "Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur'an olsun" sloganıyla düzenlenen yaz Kur'an kursları, yoğun ilgi gördü.

Her yıl okulların tatile girmesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan Yaz Kur'an Kursları, bu yılda Çukurova ilçesindeki camilerde büyük bir katılım ve coşkuyla başladı.

Çocuk sesiyle şenlenen camilerde öğrencilere, Kur'an-ı Kerimi yüzünden okuma, kısa süreleri ezberleme, siyer, ahlak gibi dini bilgilerinin yanında abdest, namaz, helal-haram, günah-sevap konuları da işleniyor.

Uluyol Camii İmam Hatibi Adil Satan, kız ve erkek çocuklar için kurslar açıldığını, camilerin çocuk sesiyle dolduğunu dile getirdi.

Camilere olan sevgilerini anlatan öğrencilerden Mustafa Salih Karagöz de Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiği için çok mutlu olduğunu aktardı.

Arkadaşları ile beraber camiye geldiğini belirten Muhammed Bekir Yıldırım , "Cami Allah'ın evidir, cami Kur'an-ı Kerim okumak içindir, cami namaz kılmak içindir. Camide oyunlar oynayıp, sohbetler ediyoruz. Teneffüsler yapıyoruz, o yüzden herkes camiye gelsin, arkadaşlarıma tavsiye ediyorum" dedi.

Camiye Kur'an-ı Kerim öğrenmek için geldiğini ifade eden Ümmühan Gül Satan da "Okullar tatil oldu, Yaz Kur'an Kursları açıldı. İnşallah bu senede dinimizi anlatacağız, İslam'ı anlatacağız, hep birlikte ders öğreneceğiz. Cami güzeldir arkadaşlar, arkadaşlarımızla burada oyun öğreniyoruz, ders öğreniyoruz, hocalarımızla ile şakalaşıyoruz" şeklinde konuştu. - ADANA
Kaynak: İHA
Diyanet İşleri Başkanlığı , Güncel

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