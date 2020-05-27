Camiler Cuma namazı için dezenfekte ediliyor

Camiler Cuma namazı için dezenfekte ediliyorİSTANBUL, (DHA) - Bağcılar Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 2,5 aydır ibadete kapalı olan ancak 29 Mayıs Cuma namazıyla yeniden açılacak camileri, dezenfekte ederek cemaat için hazır hale getiriyor.

27.05.2020 13:37 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:42
Camiler Cuma namazı için dezenfekte ediliyor
İSTANBUL, (DHA) - Bağcılar Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 2,5 aydır ibadete kapalı olan ancak 29 Mayıs Cuma namazıyla yeniden açılacak camileri, dezenfekte ederek cemaat için hazır hale getiriyor. Camilere tekrar kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 'Bu çok özel buluşma için ekiplerimiz camilerimizi tepeden aşağı temizleyerek her yeri pırıl pırıl yaptı' dedi.
Koronavirüs nedeniyle 16 Mart tarihinden beri kapalı olan cami ve mescitler için İçişleri Bakanlığı, yayınladığı genelgede; 29 Mayıs günü itibariyle, cami ve mescitlerde cemaatle birlikte öğle, ikindi ve cuma namazları kılınabileceğini belirtmişti. Cuma namazları avluda, öğle ve ikindi namazları sosyal mesafeyi koruyarak içeride cemaatle kılınabilecek.
KORONA TİMİ TÜM GÜN İŞ BAŞINDA
Bu açıklamaların üzerine harekete geçen Bağcılar Belediyesi, ilçede bulunan mescit ve camiden oluşan 100 ibadethanede temizlik çalışması başlattı. Salgın sürecinde Çevre Koruma Müdürlüğü tarafından kurulan ve 7/24 esasıyla çalışan 'Korona Timi?, camileri Cuma gününe yetiştirmek için yoğun tempoyla çalışıyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI ÜRÜNLER KULLANILIYOR
Tam donanımlı ekipler, ilk etapta ibadethanelerin içinde kuru temizlik yaparak işe başlıyor. Kütüphaneden ayakkabılıklara kadar her yer detaylıca temizleniyor. Caminin içindeki mihrap, minber, vaaz kürsüsüne kadar her nokta; dışarıda ise şadırvan, abdesthane, kapı pencere her yer dezenfekte edilerek steril hale getiriliyor. Dezenfeksiyon işlemlerinde Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı, bakteri, virüs ve mantar gibi bulaşıcı hastalıklara karşı dezenfekte özelliği bulunan; renksiz, kokusuz ve çevreye zarar vermeyen ürünler tercih ediliyor.
'CAMİLERE KAVUŞMANIN HEYECANINI YAŞIYORUZ'
Hijyen çalışmalarının özverili bir şekilde sürdürüldüğünü söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 'Camilerimizin kapalı olduğu 2,5 ay bize çok uzun geldi. Özlemini çektiğimiz camilerimize kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu çok özel buluşma için ekiplerimiz camilerimizi tepeden aşağı temizleyerek her yeri pırıl pırıl yaptı. Cuma günü inşallah sosyal mesafeyi koruyarak bir araya geleceğiz ve toplu bir şekilde Rabbimizin huzuruna çıkacağız. Allah'ım camilerimizin bir daha kapanışını bize göstermesin. Hepimizin gözü aydın olsun' dedi.
Cuma günü camiye gidecek vatandaşlar, seccadesiyle gelmesi ve tıbbi bez maske kullanması zorunlu olacağı konusunda uyarıldı. Camiler Cuma namazı için dezenfekte ediliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, DHA, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, ’Altımda bir şey yok’ cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi Haber
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı Haber
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor Haber
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
Anketlerde Erdoğan’a rakip olan İmamoğlu’na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız? Haber
Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran’da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak Haber
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak
Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP’li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu Haber
Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu
Zeynep’i bıçaklayarak öldüren milli boksör suç makinesi çıktı Haber
Zeynep'i bıçaklayarak öldüren milli boksör suç makinesi çıktı
Haberler››Güncel››Camiler Cuma namazı için dezenfekte ediliyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:38: ABD polisi tarafından boğularak öldürülen Floyd'un ailesinden ilk açıklama - Haber 13:37: 14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı - Haber 13:37: Gölbaşı Belediyesi Şehit Ahmet Özsoy Hastanesi karşısına 8 büfe yapıyor - Haber 13:37: İstanbul, sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında hareketlendi - Haber 13:37: Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla bayramlaştı - Haber 11:13: İngilizler araştırdı: Yüzük parmağı uzunluğu koronadan ölme olasılığını azaltıyor - Haber 10:12: Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu - Haber 09:38: Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı - Haber 09:22: İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi - Ekonomi