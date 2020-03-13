Camiler cuma namazı öncesi dezenfekte edildi
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cuma namazı öncesinde il genelinde bulunan camilerde dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştirdi.
13.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:54
Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Haşereyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüse (Covid-19) karşı Manisa genelinde dezenfeksiyon uygulamaları gerçekleştiriyor.
Toplum sağlığını etkileyebilecek olan park ve bahçeler, okullar, sosyal alanlar, toplu taşıma araçları gibi toplumsal kullanım alanlarında uygulamalar aralıksız sürdürülüyor. Vatandaşların sağlığı için önlemlerine devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cuma namazı öncesinde de 17 ilçedeki camilerde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi. Tüm alanlarda olduğu gibi camilerdeki dezenfeksiyon işleminin de aralıksız devam edeceği belirtildi.
Kaynak: Bültenler
Etiketler : Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Manisa, Güncel
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