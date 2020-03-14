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Camiler korona virüsüne karşı dezenfekte edildi

Amasya Belediyesi tarafından camiler korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.

14.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:26
Camiler korona virüsüne karşı dezenfekte edildi
Amasya Belediyesi tarafından camiler korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüsü (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Amasya Belediyesi tarafından insan sağlığına zarar vermeye solüsyonlarla camilerin içi, dışı ve avlusunda tedbir amaçlı ilaçlama çalışması yapıldı.

Çalışmaların artarak devam edeceği öğrenildi. - AMASYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Amasya Belediyesi, Güncel

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