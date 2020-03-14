Camiler korona virüsüne karşı dezenfekte edildi
Amasya Belediyesi tarafından camiler korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.
14.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:26
Amasya Belediyesi tarafından camiler korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüsü (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Amasya Belediyesi tarafından insan sağlığına zarar vermeye solüsyonlarla camilerin içi, dışı ve avlusunda tedbir amaçlı ilaçlama çalışması yapıldı.
Çalışmaların artarak devam edeceği öğrenildi. - AMASYA
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüsü (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Amasya Belediyesi tarafından insan sağlığına zarar vermeye solüsyonlarla camilerin içi, dışı ve avlusunda tedbir amaçlı ilaçlama çalışması yapıldı.
Çalışmaların artarak devam edeceği öğrenildi. - AMASYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Amasya Belediyesi, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Güncel
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Güncel
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Güncel
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Güncel
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Güncel
Apple, koronavirüs nedeniyle Çin dışındaki bütün mağazalarını kapatıyor
Güncel
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı