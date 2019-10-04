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Camiler ve Din Görevliler Haftası

Sivas'ta Camiler ve Din Görevliler Haftası etkinlikleri kapsamında bilgi yarışması düzenlendi.

04.10.2019 16:26Camiler ve Din Görevliler Haftası
Sivas'ta Camiler ve Din Görevliler Haftası etkinlikleri kapsamında bilgi yarışması düzenlendi.
Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen yarışmada Ulaş Karacalar Köyü Camii imam hatibi Ali Cankurt birinci oldu. Cankurt'a ödülünü Ulaş Müftüsü İzzet Kendir verdi.
Kendir, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle birçok etkinlik düzenlendiğini söyledi.
Ulaş'ta yapılan yarışmada birinci olan Cankurt'un, il genelinde yapılan yarışmada da birinci olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Kendir, "Hocamız bizleri gururlandırmıştır. Hocamızın başarısı ilçemizdeki diğer hocalarımıza örnek olacak, gayretlerini arttıracaktır. Hocamıza bizlere böyle bir sevinci yaşattığı için teşekkür ediyorum." dedi.

Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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