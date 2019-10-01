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Camiler ve Din Görevlileri Haftası

Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın "Cami Hayatın İçinde, Hayat Caminin İçinde" teması ile kutlanacağını bildirdi.

01.10.2019 13:40Camiler ve Din Görevlileri Haftası
Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın "Cami Hayatın İçinde, Hayat Caminin İçinde" teması ile kutlanacağını bildirdi.
Sezik, yazılı açıklamasında, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda şehit aileleri ziyareti, kitap dağıtımı, kan bağışı, fidan dikimi, hatim, mevlit ve konferans gibi etkinliklerin yapılacağını ifade etti.
Sezik, açıklamasında şunları kaydetti:
"Camiler ve Din Görevlileri Haftası son yıllarda belirli bir tema etrafında kutlanmaktadır. Bir yandan camilerimizin fiziki şartlarının yeniden gözden geçirilmesi yönünde önemli çalışmalar başlatılmasına diğer yandan çocuk, genç, kadın gibi farklı toplum kesimlerinin camiyle daha fazla buluşabilmesi için kampanyalar düzenlenmesine vesile olmuştur. Bu yılki tema 'Cami Hayatın İçinde, Hayat Caminin İçinde' olarak belirlendi."

Diyanet İşleri Başkanlığı, Yozgat, Güncel

Kaynak: AA

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