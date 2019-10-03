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Camiler ve Din Görevlileri Haftası

Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar ve beraberindeki heyet, Vali Aydın Baruş'u ziyaret etti.

03.10.2019 17:20Camiler ve Din Görevlileri Haftası
Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar ve beraberindeki heyet, Vali Aydın Baruş'u ziyaret etti.

Her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar, Müftü Yardımcısı Fikriye Erkan ile Din Hizmetleri ve Eğitim Şube Müdürü Mustafa Küçükarslan, Vali Aydın Baruş'u ziyarette, Vali Baruş'a tablo da hediye edildi.

Ziyaret sırasında konuşan Vali Aydın Baruş, tüm cami ve din görevlilerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutlayarak, çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

İl Müftüsü Veysel Işıldar ise, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Cami Gençlik buluşması, konferans etkinliği, kitap dağıtımları, öğrencilere yönelik cami gezisi etkinliği, yaşlı ve hasta din görevlilerine ziyaretler gibi etkinlikler düzenleneceğini dile getirdi. - MALATYA

Malatya, Müftü, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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