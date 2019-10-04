Haberler » Güncel » Haber

Camiler ve Din Görevlileri Haftası

Şarköy Müftüsü Menderes Karapunar, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Kaymakam Kemal Yıldız ve Belediye Başkanı Alpay Var'ı ziyaret etti.

04.10.2019 10:06Camiler ve Din Görevlileri Haftası
Şarköy Müftüsü Menderes Karapunar, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Kaymakam Kemal Yıldız ve Belediye Başkanı Alpay Var'ı ziyaret etti.
Müftü Karapunar'a, vaiz Hasan Duran, Merkez Çarşı Camisi İmamı Hatibi Alişah Can, Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen ve diğer cami imam hatipleri eşlik etti.
Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla yapılan ziyaretlerden dolayı memnuniyetini dile getiren Kaymakam Yıldız ve Belediye Başkanı Var, tüm din görevlilerinin haftasını tebrik etti.

Kemal Yıldız, Alpay Var, Menderes, Şarköy, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:40 Aselsan'da fetö davasında 15 sanığa hapis
16:39 Trakya'da beklenen yağış başladı(2)
16:38 Trakya'da beklenen yağış başladı (2)
16:38 İtalya'da geri gönderme sürecini kısaltacak adım
16:37 Kahramanmaraş merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı
16:37 Beyoğlu'nda çökme tehlikesi yaşayan bina için yıkım kararı
16:37 Terör operasyonu