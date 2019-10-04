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Camiler ve Din Görevlileri Haftası

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Müftüsü Osman Artan ve beraberidekileri kabul etti.

04.10.2019 17:19Camiler ve Din Görevlileri Haftası
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Müftüsü Osman Artan ve beraberidekileri kabul etti.
Karaloğlu, Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında, Müftü Artan, il müftü yardımcıları ve merkez ilçe müftüleriyle sohbet etti.
Tarih boyunca bütün dinlerin mabetleri olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, camilerin dini hizmetlerin yürütüldüğü en önemli kurum olduğunu ifade etti.
Camilerin İslam toplumu için hayatın merkezinde olduğuna değinen Karaloğlu, şunları kaydetti:
"Şehirlerin de merkezindedir. İnsanların buluşma ve kaynaşma noktalarıdır. Camileri sadece bir ibadethane olarak görmemeliyiz. Peygamber efendimizden bu yana camilerin bir ibadethane olmasının yanı sıra birer okul, meclis binası, misafirhane, toplantı salonu gibi çeşitli amaçlarla da kullanılıyordu. Onun için camilerimizi daha işlevsel hale getirmeliyiz. Camilerimiz gençlerle ve kitaplarla dolan yaşam merkezi olmalı."

Münir Karaloğlu, Osman Artan, Müftü, Güncel

Kaynak: AA

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