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Camiler ve Din Görevlileri Haftası

Giresun'un Doğankent ilçesinde "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında "Cami ve Hayat" konulu konferans düzenlendi.

07.10.2019 10:58Camiler ve Din Görevlileri Haftası
Giresun'un Doğankent ilçesinde "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında "Cami ve Hayat" konulu konferans düzenlendi.
Doğankent Veysi Akın Koloğlu Meslek Yüksek Okulunda düzenlenen konferansta konuşan Giresun Müftüsü Muhiddin Oral, haftanın hayırlı olmasını diledi.
Cami ya da mescitlerin inancın merkezi, toplumun bilinçlendirilmesi adına bir eğitim yuvası olarak kabul edilen mekanlar olduğunu belirterek, "Tüm ibadetlerimizin merkezinde camilerimiz vardır. Oruç, namaz, zekat ve diğer ibadetlerimiz camilerle başlar, Allah'a söz verdiğimizi yerine getirdiğimiz yerlerdir." dedi.
Konferansa Doğankent Belediye Başkanı Rüşan Özden, Doğankent Müftüsü Nurullah Oruç, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

Doğankent, Giresun, Güncel

Kaynak: AA

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