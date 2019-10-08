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Camiler ve Din Görevlileri Haftası

Gümüşhacıköy İlçe Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla "Cami ve Hayat" konulu konferans düzenlendi.

08.10.2019 14:26Camiler ve Din Görevlileri Haftası
Gümüşhacıköy İlçe Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla "Cami ve Hayat" konulu konferans düzenlendi.
Gümüşhacıköy Öğretmenevi'nde düzenlenen konferansta konuşan Müftü Adem Ayrancı, haftanın hayırlı olmasını diledi.
Ayrancı, cami ya da mescitlerin inancın merkezi, toplumun bilinçlendirilmesi adına bir eğitim yuvası olarak kabul edilen mekanlar olduğunu belirterek, "Tüm ibadetlerimizin merkezinde camilerimiz vardır. Oruç, namaz, zekat ve diğer ibadetlerimiz camilerle başlar, Allah'a söz verdiğimizi yerine getirdiğimiz yerlerdir." dedi.
Konuşmaların ardından, Amasya İl Müftü Yardımcısı Abdullah Kılıç "Camiler ve Hayat" konulu konferans verdi.

Gümüşhacıköy, Ayrancı, Müftü, Güncel

Kaynak: AA

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