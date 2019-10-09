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Camiler ve Din Görevlileri Haftası

Yağlıdere Müftülüğünce "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında "Cami ve Hayat" konulu konferans düzenlendi.

09.10.2019 11:24Camiler ve Din Görevlileri Haftası
Yağlıdere Müftülüğünce "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında "Cami ve Hayat" konulu konferans düzenlendi.

Yağlıdere Anadolu İmam Hatip Lisesi salonundaki konferansta konuşan emekli müftü Hikmet Yazıcı, camilerin önemine dikkati çekti.
Yazıcı, camilerin inancın merkezi, toplumun bilinçlendirilmesi adına bir eğitim yuvası ve tüm önemli kararların alındığı mekanlar olması gerektiğini belirtti.
Konferansa, Yağlıdere İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Öztürk, Yağlıdere İlçe Müftüsü Fatih Sarıgül ile vatandaşlar katıldı.

Yağlıdere, Müftü, Güncel

Kaynak: AA

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