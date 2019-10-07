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Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen öğle yemeğinde, din görevlileri ile buluştu.

07.10.2019 17:27Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen öğle yemeğinde, din görevlileri ile buluştu.

Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlen programa, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Müftü Vekili ve İncesu Müftüsü Yaşar Bolat, ilçede görev yapan din görevlileri katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından bir konuşma yapan İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven "Camilerimize daha fazla rağbeti artırabilecek ve iki camiye de eşit uzaklıkta olan cemaatin hatta uzak olan cemaatin bizim camimize gelmesini sağlamak için ne yapabiliriz? Cemaatimiz fazlalaştırmak için nereler yapabiliriz? Bu hafta da özellikle Türkiye genelinde farklı uygulamalar yapan imamlarımızın paylaşımlarını az çok görüyorsunuz. Yani camilerine gençleri çeken camilerinde bir takım sosyal ve kültürel faaliyetler yürüterek insanlara farkındalık oluşturan imamlarımız, din görevlilerimiz bulunmakta. Bütün bunlarla birlikte aslında bizde bu haftaları birer vesile edinerek halkımıza caminin ve cemaatle namaz kılmanın önemiyle camilerde görev yapan din görevlilerimizi toplum içerisindeki değerlerini kendilerine olan güvenirliliklerini ve saygılarını artırma hususunda çalışmalar yapmamız gerekiyor. "dedi. - KAYSERİ

Bilal Özdoğan, Şahin Güven, Hacılar, Müftü, Güncel

Kaynak: İHA

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