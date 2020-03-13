Camilerde cuma namazı öncesi "korona virüs" önlemi
Karabük'te, cuma namazı öncesi yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle dezenfekte edildi.
13.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:01
Karabük 'te, cuma namazı öncesi yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle dezenfekte edildi.
İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de de iki vak'anın ortaya çıktığı korona virüs tedbirleri kapsamında Karabük'te kent genelinde dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Karabük Belediyesi ekipleri tarafından cuma namazı öncesi kent genelinde korona virüse karşı tüm camilerde dezenfekte çalışması başlatıldı.
Belediye ekipleri, özel olarak hazırlanan dezenfektan ilaçlarla camileri temizledi. - KARABÜK
İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de de iki vak'anın ortaya çıktığı korona virüs tedbirleri kapsamında Karabük'te kent genelinde dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Karabük Belediyesi ekipleri tarafından cuma namazı öncesi kent genelinde korona virüse karşı tüm camilerde dezenfekte çalışması başlatıldı.
Belediye ekipleri, özel olarak hazırlanan dezenfektan ilaçlarla camileri temizledi. - KARABÜK
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Karabük, Wuhan, Güncel
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