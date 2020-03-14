Camilerde cuma namazı öncesi "korona virüs" önlemi
Camilerde cuma namazı öncesi "korona virüs" önlemi Karabük'te cuma namazı öncesi tüm camiler korona virüs nedeniyle dezenfekte edildi Karabük'te, cuma namazı öncesi yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle dezenfekte edildi.
14.03.2020 03:47 | Son Güncelleme: 14.03.2020 03:47
Camilerde cuma namazı öncesi "korona virüs" önlemi Karabük 'te cuma namazı öncesi tüm camiler korona virüs nedeniyle dezenfekte edildi
KARABÜK - Karabük'te, cuma namazı öncesi yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle dezenfekte edildi. İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de de iki vakanın ortaya çıktığı korona virüs tedbirleri kapsamında Karabük'te kent genelinde dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor.Karabük Belediyesi ekipleri tarafından Cuma namazı öncesi kent genelinde korona virüse karşı tüm camilerde dezenfekte çalışması başlatıldı.Belediye ekipleri, özel olarak hazırlanan dezenfektan ilaçlarla camileri temizledi.
KARABÜK - Karabük'te, cuma namazı öncesi yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle dezenfekte edildi. İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de de iki vakanın ortaya çıktığı korona virüs tedbirleri kapsamında Karabük'te kent genelinde dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor.Karabük Belediyesi ekipleri tarafından Cuma namazı öncesi kent genelinde korona virüse karşı tüm camilerde dezenfekte çalışması başlatıldı.Belediye ekipleri, özel olarak hazırlanan dezenfektan ilaçlarla camileri temizledi.
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Haberler
Uzmanlar, koronavirüse karşı cep telefonu ve bankamatik kullanımından sonra temizlik yapılmasını tavsiye etti
Haberler
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Haberler
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Haberler
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Haberler
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Haberler
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Haberler
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak