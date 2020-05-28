Camilerde dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor

Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ara verilen ve yarın cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak camilerde dezenfekte çalışmaları sürüyor.

28.05.2020 14:38 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:45
Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ara verilen ve yarın cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak camilerde dezenfekte çalışmaları sürüyor.
Sivas Belediyesi ekiplerinin, yarın cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak camilerde dezenfekte çalışması sürüyor.
Halıları ve cami bahçelerini yıkayan ekipler, vatandaşların cuma namazlarını eda edebileceği parklarda çim biçti, ağaç budadı.
Çalışmaları yerinde inceleyen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Sivas genelinde 110 camimizde yarın cuma namazımızı eda edeceğiz." dedi.
Vali Salih Ayhan da yaptığı yazılı açıklamada, "Kapalı alanlarda namaz kılınmayacak. Cami bahçesinde ve avlusunda namaz kılınacak. Sosyal mesafeye uyulacak, vatandaşlarımız maskesiz asla camiye girmeyecek. Herkes kendi seccadesini getirecek ve namazını kılacak. Camilerde maske dağıtılacak." bilgisini paylaştı. Camilerde dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor

Kaynak: AA

Etiketler: Sivas Belediyesi, Sivas, Güncel, Haber

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