Camilerde Dezenfeksiyon Çalışması Yapıldı

Camilerin iç kısımlarının yanı sıra bahçe, şadırvan, musluklar, oturaklar ve ayakkabılıklar başta olmak üzere detaylı dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda camilerde başlattığı dezenfeksiyon uygulamalarını Yunusemre ve Şehzadeler 'de tamamladı. Haşereyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, camilerin iç kısımlarının yanı sıra bahçe, şadırvan, musluklar, oturaklar ve ayakkabılıklar başta olmak üzere detaylı dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştirildi. Koronavirüsle mücadele kapsamında il genelinde yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirten Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Başkal, cami dezenfeksiyon çalışmalarının da il genelinde devam edeceğini söyledi.

Kaynak: Bültenler