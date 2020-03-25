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Camilerde Dezenfeksiyon Çalışması Yapıldı

İl genelinde koronavirüsle mücadele noktasında dezenfeksiyon uygulamalarını ara vermeden sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerindeki camilerin dezenfeksiyon uygulamalarını tamamladı.

25.03.2020 17:47 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:47
Camilerde Dezenfeksiyon Çalışması Yapıldı

Camilerin iç kısımlarının yanı sıra bahçe, şadırvan, musluklar, oturaklar ve ayakkabılıklar başta olmak üzere detaylı dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda camilerde başlattığı dezenfeksiyon uygulamalarını Yunusemre ve Şehzadeler 'de tamamladı. Haşereyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, camilerin iç kısımlarının yanı sıra bahçe, şadırvan, musluklar, oturaklar ve ayakkabılıklar başta olmak üzere detaylı dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştirildi. Koronavirüsle mücadele kapsamında il genelinde yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirten Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Başkal, cami dezenfeksiyon çalışmalarının da il genelinde devam edeceğini söyledi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Şehzadeler, Yunusemre, Güncel

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