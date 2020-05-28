Camilerde dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ara verilen ve yarın cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak camilerde dezenfekte çalışmaları sürüyor.

28.05.2020 15:12 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:17
Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ara verilen ve yarın cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak camilerde dezenfekte çalışmaları sürüyor.
Kırşehir Valiliğince belirlenen 32 caminin içi ve avlusu ile Cacabey ve Ahi Evran meydanları belediye ekiplerince temizlenerek solüsyonlu maddelerle dezenfekte edildi.
Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nihat Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Valilikçe verilen bilgi doğrultusunda 32 camide dezenfekte çalışması yaptıklarını söyledi.
Özel solüsyonlu maddelerle cami içi ve avluların temizlendiğini belirten Özkan, daha sonra el dezenfektanları konulduğunu dile getirdi.
İl Müftüsü Mehmet Yaman da Cacabey ve Ahi Evran meydanlarında da cuma namazı kılınacağını, cemaatle namaz kılınabilecek camilerin ise Valiliğin internet sitesinden takip edilebileceğini kaydetti. Camilerde dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Kaynak: AA

Etiketler: Nihat Özkan, Kırşehir, Güncel, Haber

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