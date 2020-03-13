Camilerde koronavirüs önlemi
MERSİN'in Akdeniz ilçesindeki ibadethanelerde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması başlatıldı.
13.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:21
MERSİN'in Akdeniz ilçesindeki ibadethanelerde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması başlatıldı.
Akdeniz Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçede bulunan ibadethanelerde dezenfekte ve temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki Mobil İbadethane Temizlik ekibi, ilçe sınırlarında bulunan camilerde, Kur'an kursları ve mescitlerde özel olarak donatılmış son teknoloji araç yardımıyla dezenfekte ve hijyen çalışmalarını sürdürüyor.Salgına karşı önlemler kapsamında belediye merkez binasına da el dezenfaktanları yerleştirdi. Diğer yandan Zabıta Müdürlüğü ekipleri de virüs tehdidinin Türkiye'de görülmeye başlamasıyla birlikte, özellikle bazı temizlik ve hijyen ürünleri ile kimi gıdalarda görüldüğü iddia edilen fahiş fiyat artışlarına karşı market ve alışveriş merkezlerinde kontrol ve denetimlerini sıkılaştırdı.
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Kaynak: DHA
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