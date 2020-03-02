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Camilerde Mehmetçik için dua edildi

Çapanoğlu Büyük Camisi'nden görüntü Çapanoğlu Büyük Camisinde Kur'an-ı Kerim okunması Dua edilmesi Cemaatten görüntü YOZGAT - Çapanoğlu Büyük Camisi'nde sabah namazı öncesi Kur'anı Kerim okundu.

02.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:36
Çapanoğlu Büyük Camisi'nden görüntü
Çapanoğlu Büyük Camisinde Kur'an-ı Kerim okunması
Dua edilmesi
Cemaatten görüntü
YOZGAT - Çapanoğlu Büyük Camisi'nde sabah namazı öncesi Kur'anı Kerim okundu.
Kur'anı Kerimin ardından Müftü Vekili Süleyman Eroğlu, 'nin İdlib kentinde görev yapan Mehmetçiğin mücadelesinin zaferle sonuçlanması için dua etti.
Eroğlu, "Mehmetçiğimiz Suriye'de mücadele ederken bizlerde onlara dualarımızla destek olmalıyız. Kur'anı Kerim okumalıyız özellikle Fetih suresini okuyalım." dedi.
Camilerde Mehmetçik için dua edildi

Suriye, Yozgat, Güncel

Kaynak: AA


2.03.2020 11:52:30