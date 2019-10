Camilerde Mehmetçik için "zafer" duası

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için sabah namazında yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunarak dua edildi.

Sabah namazı öncesi okunan Fetih Suresi'nin ardından tüm camilerden sela sesleri yükselirken kılınan namazın ardından eller Mehmetçik için semaya kalktı.

Ankara'da Hacı Bayram Camii'nde düzenlenen programa TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Hacı Bayram Camisi'nde okunan Fetih Suresi'nin ardından sabah namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için "zafer" duası ederek, "Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için kahraman ordumuzun, güvenlik güçlerimizin harekatını hayırlı eyle, şanlı ordumuza nusretinle ve kudretinle yardım eyle Allah'ım." ifadelerini kullandı.

Türk Ordusu'nun İslam aleminin her köşesini işgale yeltenen zalim ve zorba güçlerin planlarına karşı, milletin ve bölgenin huzuru, barışın ve güvenliğin tesisi, ümmetin onuru için mücadele ettiğini belirten Erbaş, şöyle devam etti:

"Bu azgın ve zalim topluluğa karşı şanlı ordumuza yardım eyle Allah'ım. ya Rab; asırlar boyunca Çanakkale'den Milli Mücadele'ye, 15 Temmuz'dan günümüze kadar, şairin 'Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın, galip et, çünkü bu son ordusudur İslam'ın' mısralarıyla anlattığı inançlı ordumuza nice zaferler nasip eyle Allah'ım. ya Rab; izzetimizi, onurumuzu, harimi ismetimizi çiğnetme Allah'ım. Mabetlerimizin göğsüne uzanan na mahrem ellere ezanlarımızı susturmak, şanlı bayrağımızı indirmek isteyenlere fırsat verme Allah'ım. Dinimizin, milletimizin bekasını sarsacak her türlü dahili ve harici fitne ve fesatlardan milletimizi, memleketimizi, vatanımızı halas eyle Allah'ım. Birliğimize, dirliğimize, vatanımıza, huzurumuza, kardeşliğimize göz diken hainlere fırsat verme Allah'ım."

"Milletimizi, ordumuzu, yurdumuzu ebediyen payidar eyle Allah'ım"

Allah'tan milletin fertleri arasına kin, öfke ve nefret tohumu ekmek isteyenlere fırsat vermemesini dileyen Erbaş, "İnancı, vatanı, milleti, değerleri yolunda hak hakikat uğrunda en aziz varlığı olan canını feda eden bütün şehitlerimize sonsuz rahmet eyle Allah'ım. Gazilerimize acil şifalar, hayırlı ömürler nasip eyle Allah'ım. ya Rab; milletimizi, ordumuzu, yurdumuzu ebediyen payidar eyle Allah'ım. Millet olarak birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlü ve daim eyle Allah'ım." diyerek dua etti.

Erbaş, Türk milletinin ve ordusunun yüzyıllardır İslam'a hizmet ettiğini, zalimin karşısında, mazlumun yanında olduğunu hatırlatarak, "Kimsesizlerin, gariplerin, ezilenlerin umudu olmuş aziz milletimize ve şanlı ordumuza, kahraman güvenlik güçlerimize, polisimize ve bütün kardeşlerimize nusretinle muamele eyle, milletimizi ilelebet payidar eyle Allah'ım." dedi.

Kaynak: AA