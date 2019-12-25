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Camilerde oturakların kaldırılması sonrası cemaat, tabure kullanmaya başladı

Cami ve mescitlerde ayakta namaz kılamayanlar için kurulan oturaklar, camilerin kiliselere benzetilmesine neden olmuştu. Diyanet de camilerde oturakların kaldırılmasına karar verdi. Karar sonrası ise cemaat kendi çözümünü bulup camiye tabure getirdi.

25.12.2019 13:29 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:35

Kamuoyunda tepkilere neden olan camideki oturaklar sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı, genelge yayınlayarak tüm oturakların kaldırılmasını istedi.

Genelgenin cami yönetimlerine ulaşmasının ardından sabit oturaklar kaldırıldı. Oturarak namaz kılmak isteyenler ise kendi çözümlerini üretti.

KİLİTLİ ÇÖZÜM

Namaz vaktinde taburelerini yanlarında taşımak istemeyenler, taburelerini camilerin kaloriferlerine kilitlemeye başladı.

NE OLMUŞTU?

Diyanet'ten yapılan açıklamada, "Namazı normal şekli ile ayakta kılmaya gücü yetmeyen kimse için asıl olan namazı oturarak kılmaktır. Böyle kişilerin namazını kendi durumlarına göre diz çökerek veya bağdaş kurarak yahut ayaklarını yana ya da kıbleye doğru uzatarak kılmaları uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

TARTIŞMALARA NEDEN OLAN FOTOĞRAF

Üsküdar'da bulunan Selamiali Fahreddin Tivnikli Camii'nde sabit oturaklar konularak yaşlı cemaatin oturaklar üzerinde namaz kılmasıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan fotoğraf sonrası cami kiliseye benzetilmişti. St. Antuan Camii etiketiyle paylaşılan fotoğraf büyük tepki çekmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sabit oturakların kaldırılacağını açıklamasının ardından kiliseye benzetilen Selamiali Fahreddin Tivnikli Camii'ndeki sabit oturaklar kaldırıldı.

İşte Diyanetİşte Diyanet'in bir devri sona erdirmesine sebep olan fotoğraf

Camilerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma devri kapandıCamilerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma devri kapandı

Camilerde oturakların kaldırılması sonrası cemaat, tabure kullanmaya başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel


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