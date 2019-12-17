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Camilerde sabit oturaklarda namaz uygulaması kaldırıldı (2)

CAMİ CEMAATİNDEN DİYANET'E DESTEKDiyanet İşleri Başkanlığı'nın, cami ve mescitlerdeki sabit oturakları kaldırma kararına cami cemaati de destek verdi.

17.12.2019 15:57 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:57Camilerde sabit oturaklarda namaz uygulaması kaldırıldı (2)

CAMİ CEMAATİNDEN DİYANET'E DESTEK

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, cami ve mescitlerdeki sabit oturakları kaldırma kararına cami cemaati de destek verdi. Kocatepe Camii'nde namaz kılan Mustafa Bilgi Işıtan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın doğru bir karar aldığını belirterek, "En güzeli namazın oturarak kılınmasıdır. Eğer oturamıyorsa, ayaklarını uzatamıyorsa tabii ki katlanır bir sandalye kullanabilir. Ama bu işin güzeli oturarak namaz kılmaktır" dedi. Cami cemaatinden Şerafettin Doğru ise "Oturakların kaldırılması çok güzel. Aslında tabureye falan ihtiyaç yok. Müslüman gücü yettiğince namaz kılmalıdır. Tabureye oturma şartı yok, durumuna göre müsaitse oturarak ya da yan şekilde kılabilir" diye konuştu.?



Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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