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Camilerde tabureli cemaat manzarası devam ediyor!

Diyanet tarafından tabure ve sandalyede ima usulüyle namaz kılanlara yönelik yeni düzenleme getirilmesi sonrası cemaat şimdi de taburelerini ve katlanabilir sandalyelerini yanlarına alarak cemaatle birlikte saf tutmaya başladı.

25.12.2019 15:33 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:58

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu cami ve mescitlerde tabure ve sandalyede ima usulüyle namaz kılanlara yeni düzenleme getirince cemaat mensupları, bu sefer de taburelerini ve katlanabilir sandalyelerini yanlarına alarak cemaatle birlikte saf tutmaya başladı.

ELEŞTİRİLERE NEDEN OLMUŞTU

Camilerde tabure, sandalye ve katlanabilir sandalye gibi yardımcı eşyalarla namaz kılan hasta, yaşlı ve oturup kalkmakta güçlük çeken vatandaşların ayrı saf oluşturup namaz kılması 'Camiler kiliseye döndü' eleştirilerine neden olmuştu. Bu eleştiriler sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ima usulüyle namaz kılanlara yönelik yeni düzenleme getirilerek, oturaklı ayrı saf uygulamasına yasak getirildi.

YİNE AYNI GÖRÜNTÜ

Bu düzenlemeden sonra Adana'daki camilerde sandalye ve taburelerle ayrı saflarda ima usulüyle namaz kılanların bu kez taburelerini yanlarına alarak cemaatle beraber saf tutmaya başladıkları görüldü.

Camilerde tabureli cemaat manzarası devam ediyor!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu, Güncel

Kaynak: İHA


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