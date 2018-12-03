Camilerde Toplanan Yardımlarla 43 Tekerlekli Sandalye Alındı

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:26



03 Aralık 2018 Pazartesi 14:26

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, müftülük tarafından camilerde toplanan yardımlarla alınan 43 tekerlekli sandalye Orhangazi Sakatlar Derneği'ne teslim edildi.Tekerlekli sandalyelerin teslimi için Sakatlar Derneği'nde tören düzenlendi. Törene Kaymakam Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Jandarma Komutanı Yzb. Ali Kanber, Emniyet Müdürü Halis Erdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Fahrettin Uludağ, CHP İlçe Başkanı Sevim Turan, MHP İlçe Başkanı Necati Güneş, bürokratlar ve STK temsilcileri katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Sakatlar Derneği Başkanı Emrullah Akçay, Orhangazi Müftülüğü'nün Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiğini belirterek, "Böylesine anlamlı bir kampanyaya destek olan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum" dedi. Daha sonra kürsüye gelen İlçe Müftüsü Yusuf Tuna, müftülük olarak Sakatlar Derneği ile istişareler sonucu böyle bir kampanya yapmayı uygun gördüklerini belirterek, "Bu konuda tüm kurumlarımız bize destek oldu. Orhangazi'de tüm kurumlar arasında son derece uyumlu ve güzel bir çalışma var. Bu çalışma da ilçede yapılan çalışmalara olumlu yansıyor" dedi. Daha sonra kürsüye gelen Belediye Başkanı Neşet Çağlayan anlamlı ve önemli bir günde önemli bir törende olduklarını belirterek, "Engellilerle ilgili konular Orhangazi'de duyarlı davranılan bir konu. Tüm kurumlarımız bu konuda çok hassas. Bu Orhangazimizin meseleye nasıl duyarlı davrandığının da bir göstergesi" dedi. Kaymakam Yalçın Yılmaz ise kampanyanın son derece anlamlı olduğunu belirterek, Türkiye'de engelli oranımız yüzde 10. Bu da ciddi bir oran ki hepimizin bir engelli adayı olduğumuzu unutmadan yaşamalıyız" diye konuştu. Konuşmaların ardından İlçe Müftülüğü 43 tekerlekli sandalyeyi Sakatlar Derneği'ne teslim etti.- Bursa