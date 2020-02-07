Haberler » Güncel » Camilerdeki şaşırtan hırsızlık yöntemi kamerada - Haber

Camilerdeki şaşırtan hırsızlık yöntemi kamerada

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde camilerdeki yardım kutusunda bulunan paraları koli bandı kullanarak çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

07.02.2020 12:05 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:07
'in ilçesinde camilerdeki yardım kutusunda bulunan paraları koli bandı kullanarak çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Ürgüp'te Temenni Mahallesi'ndeki Karamanoğlu Camii'nde meydana gelen hırsızlık olayını araştıran Ürgüp polisi, ilçedeki şehir polis kameraları ile iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemelerde olayın faili olduğu belirlenen Ömer A.'nın (19) ilk önce İstiklal Caddesi üzerindeki Mustafaağa Camii'nde, ardından Temenni Mahallesi'ndeki Karamanoğlu Camii'nde hırsızlık yaptığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde, namaz kılma bahanesi ile camilere gelen Ömer A.'nın bağış kutularından koli bandı ile yaptığı düzenekle paraları çaldığı tespit edildi. Kameralara yansıyan görüntülerde de Ömer A.'nın hırsızlık yaptığı esnada gelen sesleri duyması üzere dikkat çekmemek için namaz kılıyormuş gibi yaptığı görüldü.
Ömer A.'nın 'de ikamet ettiğini belirleyen polis ekipleri, zanlıyı burada gözaltına alarak Ürgüp'e getirdi. Ömer A.'nın Kayseri'de de aynı yöntemle birçok kez hırsızlık yaptığı ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi. Ömer A. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(İHA)
Camilerdeki şaşırtan hırsızlık yöntemi kamerada

Nevşehir, Kayseri, Ürgüp, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

11:56  Karabet nerede? Karabet Geçidi konumu ve Karabet Tüneli haritası!
11:38  Garabet ve karabet farkı nedir? TDK'ya göre garabetin ve karabetin anlamı nedir?
11:10  Korona virüs belirtileri nelerdir? Koronavirüsün tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs nedir?
10:16  İOKBS bursluluk sınavı başvuruları başladı! İOKBS sınavı ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı başvuru şartları neler?
10:04  Serra Pirinç kimdir? Serra Pirinç kaç yaşında, nereli?
7.02.2020 13:19:59