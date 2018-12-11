Camilerden Hırsızlık Yaptığı İddia Edilen Zanlı Yakalandı

Kahramanmaraş
'ta camilerin musluklarını çaldığı ileri sürülen zanlı, polis ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, kentteki camilerin musluklarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları araştırmada farklı tarihlerde 6 caminin abdesthanesindeki muslukları söken kişinin Ömer Faruk T. (38) olduğunu belirledi.
Şahsın 6 caminin abdesthanesinden 25 musluk çaldığı tespit edildi. Polis
ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çaldığı muslukları hurdacıya sattığını itiraf etti.
Öte yandan, şüpheli Ömer Faruk T'nin İngiltere
'de garsonluk yaptığı, 1 yıl önce Kahramanmaraş'a geldiği bilgisine ulaşıldı.
Polis,Kahramanmaraş
11 Aralık 2018 Salı 12:15